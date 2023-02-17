Еще восемь человек скончались в Петербурге от последствий коронавирусной инфекции

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, при этом по смертности город также уступил Москве. За последние 24 часа медики констатировали смерть от последствий коронавируса восьми петербуржцев и 11 москвичей.

По всей России инфекцию за сутки подхватили 15 359 граждан. В пятницу, 17 февраля, стало известно, что в городе на Неве выявили еще 1 427 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Суточная заболеваемость в Северной столице повысилась. В свою очередь, на территории Москвы за минувшие 24 часа зафиксировали 3 196 человек с коронавирусом, а на третьем месте Самарская область, где выявили 721 новый случай.

За день в Петербурге выздоровели 619 человек, госпитализировали 113 местных жителей. За все время пандемии в России ковидом заболели 22 137 084 человека, из них выздоровели 21 484 054.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на 16 февраля в Северной столице госпитализировали более ста человек с COVID-19. При этом заразились в городе еще 1 308 человек.