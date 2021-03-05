В Смольном рассказали, скольким петербуржцам бесполезно делать вакцину

Для пациентов, у которых после получения первой и второй доз прививки «Спутник V» не выработались антитела, не предусмотрено повторное прохождение иммунизации. Об этом рассказали в комздраве, передает АБН.

В центре Гамалеи ранее рассказывали, что повторную вакцинацию может назначить лечащий врач.

Исследования показали, что эффективность препарата «Спутник V» достигла 91,4%. При этом для 8% людей «Спутник V» неэффективен.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе массовая вакцинация началась в январе этого года. Счет привитых уже пошел на сотни тысяч горожан. Привиться можно в 129 пунктах, включая несколько точек в ТЦ.