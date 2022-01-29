Российский вирусолог рассказал, в чем польза вакцинации при «омикроне»

Вирусолог, глава Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков рассказал, есть ли польза от вакцин, созданных для более ранних штаммов коронавируса, при заражении «омикроном». Как сообщает «Москва-24», вакцины не защитят от заражения.

Однако, прививки необходимы, так как они уменьшают вероятность тяжелого течения болезни при «омикроне», а также последующей смерти. Повышенную заразность «омикрона» эксперт объяснил тем, что этому штамму не страшны антитела. Однако, существует еще клеточный иммунитет и другие механизмы защиты, которые не позволяют вирусу проникнуть в легкие, а также вызывать тромбозы и другие малоприятные последствия.