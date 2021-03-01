Заболеваемость коронавирусом в Петербурге стала снижаться медленнее

В больницы с коронавирусом и пневмониями за прошлую неделю доставили 2 545 петербуржцев, что на 3,2% больше, чем неделей ранее. Об этом рассказал глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на официальной странице "ВКонтакте".

Председатель комитета добавил, что заболеваемость COVID-19 в нашем городе продолжает снижаться, хотя и медленнее, чем в январе.

Лисовец допустил формирование плато при довольно высоком уровне заболеваемости.

Между тем, в Смольном уточнили, что число обратившихся за медицинской помощью пациентов с COVID-19 снизилось почти на 59%. По данным на 28 февраля, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 558 человек. Неделю назад, 21 января, их было 1349.