За сутки коронавирус выявили у 1,5 тысячи петербуржцев

Каждый день обновляется статистика по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. Всего по России за последние сутки было выявлено 14 233 новых случаев заражения COVID-19. В Петербурге последние сутки число заболевших выросло до 1,5 тысячи человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 19 февраля, в городе на Неве за последние сутки коронавирус нашли у 1 508 человек. Накануне число зараженных составляло 1 420 человек. За последние сутки было госпитализировано 68 заболевших. Выздоровело за сутки 604 человека.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умерло 6 пациента. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 078 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 18 февраля 101 горожанин с коронавирусом был госпитализирован.