В Петербурге завершили расследование первого дела о "ковидном фейке"

Первое в России уголовное дело по статье 207.1 УК РФ о распространении ложной информации, которое было возбуждено в Петербурге в прошлом году, прекращено. Об этом сообщил ТАСС адвокат Павел Ясман, не уточнив, когда прекратили расследование.

Дело возбудили в апреле 2020 года после появления на стене сообщества "Новости Сестрорецка" в сети "ВКонтакте" сообщение о том, что в поликлинике Сестрорецка у неизвестного гражданина обнаружены признаки коронавируса, после чего его направили в специальный бокс, но ему пришлось добираться на общественном транспорте.

Следователи проводили допрос и обыск в квартире члена территориальной избирательной комиссии №13 в Курортном районе Петербурга Анны Шушпановой, которая отправила сообщение от местного жителя на публикацию в сообществе.

В итоге состава преступления в деле не нашли.