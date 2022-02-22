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Новость о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Лондон оказалась фейком

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© Фото: Baltphoto

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Информацию опубликовала британская газета The Mirror.

Финал Лиги чемпионов UEFA, который пройдет в Петербурге весной 2022 года, не может быть перенесен. Об этом сообщает Neva.Today, ссылаясь на независимого футбольного эксперта Виктора Иванова.

Ранее британская газета The Mirror писала, что решение о переносе финального матча на стадион «Уэмбли» в Лондоне может быть принято чиновниками УЕФА из-за кризиса на Украине.

Виктор Иванов уверен, что обострение в российско-украинских отношениях не может стать причиной переноса матча. Это объясняется тем, что UEFA является международной организации. Решения о месте проведения матчей она принимает безотносительно к политическим событиям. Единственной причиной переноса матчей из одного города в другой в последнее время является коронавирус. Поэтому проведение финала в другой локации возможно, если к маю в Петербурге будет наблюдаться резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Финальный матч Лиги чемпионов изначально должен был пройти на на «Альянц Арене» в Мюнхене. Пандемия внесла свои коррективы и в 2020 году матч перенесли, что повлияло и на места проведения последующих событий. Изначально Петербург должен был принимать финал 2021 года.

В прошедшем году финал планировался в Стамбуле и был перенесен в Португалию как раз из-за сложной эпидемиологической обстановки. Решение о выборе Стамбула в UEFA приняли в разгар конфликта Турции и Греции, что лишний раз доказывает отсутствие влияния политической обстановки в данном вопросе.

Стамбул уже принимал финал Лиги чемпионов в 2005 году. Тогда в стране наблюдался внутренний конфликт между правительством Турции и вооруженными формированиями признанной многими странами террористической Рабочей партии Курдистана.

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