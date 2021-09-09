Петербургскому блогеру могут дать срок за видео про коронавирус

Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры.

В Петербурге на блогера Антона Мысливца завели уголовное дело о распространении фейков в социальных сетях. Мужчина вел блог на youtube под названием «Крамола». Он снимал видеоролики про антигравитацию, реинкарнацию и, когда начался ковид, сделал про то, что вакцина опасна.

На Мысливца завели уголовное дело, так как прокуратура посчитала, что мужчина создавал «реальную угрозу формирования у населения негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также побуждал к опасным действиям в виде отказа от необходимой медицинской помощи».

Генеральная прокуратура РФ направила в Приморский суд дело Антона Мысливца. Он обвиняется по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан).

Если мужчину признают виновным, он может получить либо штраф до 700 тысяч рублей, либо ограничение свободы до 3 лет, либо обязательные (исправительные) работы на срок до 1 года.