Суд обязал блогера Мысливца отработать 200 часов за распространение фейков о вакцине

Об этом 7 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петербургский блогер Антон Мысливец осужден судом на 200 обязательных часов работы по статье статья 207.1 УК (распространение фейков о коронавирусе).

Создатель YouTube-канала «Крамола» выпустил ролик под названием «Мир после вируса планета после обнуления». Как и все остальные видео автора, он был посвящен теории заговора. Мысливец предполагал, что вакцина от COVID-19 была изобретена с целью сокращения населения планеты.

На YouTube-канале «Крамола» выложены конспирологические видео про инопланетян, сомнения в существовании фотосинтеза и другие.