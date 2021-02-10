Алиса Фрейндлих, болеющая коронавирусом, все еще находится в больнице

Народная артистка СССР Алису Фрейндлих продолжает находиться в лечебном учреждении после перенесенного коронавируса. Как сообщили 78.ru в клинической больнице №122 им. Соколова, ее состояние стабильно, однако о выписке речи не идет.

Сейчас актриса проходит реабилитацию, выздоровление проходит постепенно.

В клинике также опровергли слухи о критическом похудении Фрейндлих.

Как писал Санкт-Петербург.ру, актрису госпитализировали 25 декабря 2020 года. Вместе с ней в больницу попали дочь и внучка, однако они быстро выписались. В начале февраля Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус.