Михаил Боярский попал в больницу

Знаменитый российский актер Михаил Боярский доставлен в больницу №122 Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью. Об этом сообщила супруга артиста и художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

Как пишет ТАСС, Боярского на скорой увезли 15 февраля вечером. У него была температура 38 и слабость.

Луппиан отметила, что сейчас артист чувствует себя хорошо, медики проводят обследование и решают, что делать дальше.

«ПД» уточняет, что это не могла быть реакция на прививку от коронавируса, ее сделали полтора месяца назад.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в больнице №122 также проходит лечение Алиса Фрейндлих. Она находится на реабилитации после перенесенного коронавируса.