Выздоровевшую Алису Фрейндлих выписали из больницы

Актрису Алису Фрейндлих выписали после долгого пребывания в стационаре. Об этом сообщает Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова, в котором артистка провела месяц в реанимационной палате.

На данный момент состояние женщину врачи оценивают как удовлетворительное. Напомним, народной артистке СССР 86 лет. Заразившись инфекцией коронавируса, она проходила лечение под наблюдением врачей из Москвы. После месячного пребывания в реанимации и отрицательного теста на коронавирус, женщину отпустили домой и рекомендовали продолжить лечение амбулаторно.