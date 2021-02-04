Петербургские врачи вылечили от коронавируса Алису Фрейндлих

Звезда «Служебного романа» вылечилась от вируса COVID-19, из-за которого еще в декабре была госпитализирована в больницу. Об этом сообщает пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова.

Алиса Фрейндлих заразилась коронавирусом в декабре 2020 года и все 2 недели после этого лежала в палате интенсивной терапии. Однако вирус удалось победить.

На данный момент артистка остается в больнице под наблюдением врачей. Вероятно, актриса будет выписана в скором времени, если динамика останется положительной. Тест на коронавирус показывает отрицательный результат, а значит в ближайшее время Алиса Фрейндлих сможет вернуться на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.