334 петербуржца заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 15 мая, в официальную статистику в Петербурге вошли 334 заболевших коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Эта цифра немного меньше числа заболевших выявленных ранее. В предыдущие сутки сообщалось о 358 новых случаях коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили в Петербурге 1 524 869 раз.

В городские стационары доставили 96 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Днем ранее в больницах оказались 92 петербуржца. Выписаны по выздоровлению 285 пациентов с коронавирусом.

Жертвами коронавируса за сутки стали 10 петербуржцев. Всего с начала пандемии от болезни и её последствий в Петербурге умерли 33 687 человек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что коронавирусные ограничения в городе продили до 15 июня.