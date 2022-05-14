В Петербурге до 15 июня продлили коронавирусные ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении всех действующих коронавирусных ограничений. Они будут действовать до 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Смольном уточнили, что также губернатор города направил в Роспотребнадзор предложение о снятии в Петербурге масочного режима. В администрации также отметили, что в случае получения положительного ответа в Северной столице отменят требование носить маски.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 318 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки. За вчера госпитализированы 135 человек, выздоровели 424, а скончались 13.