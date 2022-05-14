318 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

За последние сутки в России выявили более 5 тысяч случаев коронавируса, что чуть больше, чем накануне - 4,8 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 378 пациентов выздоровели в стране за сутки, а скончались 107. В больницы попали почти 2,5 тысячи человек, а всего с начала пандемии в РФ обнаружили 18 млн случаев заболевания, а число летальных исходов достигло 377 тысяч.

За последние 24 часа Петербург на втором месте по количеству заболевших - в городе подтвердилось 315 новых инфицированных. Стоит отметить, что заболеваемость на уровне чуть больше 300 человек держится в Северной столице уже неделю. За вчера госпитализированы 135 человек, выздоровели 424, а скончались 13.

Первая строчка в суточном рейтинге коронавируса заняла Москва с 402 случаями, а на третьем месте Подмосковье - 246 заболевших.