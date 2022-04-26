467 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 25 апреля, в официальную статистику вошли 467 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает снижаться. Днем ранее сообщалось о 543 заболевших. Всего за врея пандемии коронавирусом заболели 1 517 372 горожанина.

От коронавируса и его последствий за сутки умерли 11 петербуржцев. Всего за врея пандемии количество летальных исходов в Северной столице достигло 33 421.

В больницы Петербурга за сутки привезли 109 пациентов с коронавирусом. Выписали по выздоровлению 828 человек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новую волну коронавируса в Петербурге прогнозируют после майских праздников.