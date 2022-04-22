Новая волна коронавируса может накрыть Петербург после майских праздников

Новый подъем заболеваемости коронавирусом возможен в Петербурге после майских праздников, хотя в настоящее время ситуация стабилизируется. Такой прогноз озвучила на пресс-сконференции «Интерфакс» начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

В Петербурге в настоящее время у основного количества заболевших диагностируются «омикрон» и «стелс-омикрон». По словам Ирины Катаевой, данные штаммы горожане переносят благоприятно. Чиновница напомнила, что в 2021 году новая волна коронавируса началась как раз после майских праздников.

Ранее «Сакнт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге с 25 апреля частично отменяются коронавирусные ограничения. Разрешается проводить развлекательные мероприятия в ресторанах, продавать билеты на спортивные и другие массовые мерорпития без указания мест.