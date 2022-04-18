Заболеваемость коронавирусом в Петербурге по-прежнему превышает 600 человек в сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 17 апреля, в официальную статистику вошло 628 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

За сутки от коронавируса и его последствий умерли 16 петербуржцев. Общая смертность от болезни за время пандемии в Петербурге составляет 33 331 случая.

Госпитализация потребовалась 70 петербуржцам с подтвержденным диагнозом коронавирус. Этот показатель за сутки практически не изменился — днем ранее в больницы увезли 69 пациентов.

Выписали по выздоровлению 492 после перенесенного коронавируса петербуржцев.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что более 7 тысяч петербуржцев проходят лечение от коронавируса амбулаторно.