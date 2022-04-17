Амбулаторно от коронавируса лечатся более 7 тысяч петербуржцев

За прошедшие сутки в Петербурге с ковидом и пневмониями госпитализировали 76 человек. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

По информации оперативного штаба по борьбе с инфекцией, из стационаров за сутки выписали 91 пациента, а на лечении остаются почти 1500 человек. Кроме того, в реанимации остаются 192 человека, а еще 35 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Амбулаторно от коронавируса лечатся более 7,6 тысяч пациентов, при этом 7,4 тысячи горожан получают бесплатные лекарства на дом. Также на карантин отправили 43 человека. В восьми городских и одном федеральном стационаре лечат пациентов с коронавирусом. В них развернули 1859 коек.