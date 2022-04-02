Гинцбург рассказал, как часто детей нужно ревакцинировать от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург завил, что детей необходимо ревакцинировать от коронавируса с периодичностью раз в шесть месяцев. Об этом сообщают РИА новости.

Отмечается, что рекомендуемый интервал может измениться, если коронавирус будет мутировать медленно. Тогда и промежуток между вакцинациями увеличится. Александр Гинцбург уточнил, что неизвестно насколько часто в будущем будет изменяться штамм коронавируса. Однако при текущей частоте оптимальным будет именно интервал раз в полгода.

В России в настоящее время зарегистрирована вакцина от коронавируса «Спутник М», которое прививают несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.