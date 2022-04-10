Эффективность назальной вакцины от коронавируса проверят на детях

В России пройдут пострегистрационные исследования назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Уточняется, что в настоящее время составляется протокол исследований вакцины. Документы на пострегистрационные исследования в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи намерены подать после майских праздников.

Сначала эффективность вакцины проверят на взрослых участниках эксперимента. После полного завершения взрослых исследований, в проверке примут участие дети.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что суд избрал меру пресечения петербургскому врачу, обвиняемому во внесении в реестр фиктивных данных о вакцинации на самом деле не привитого пациента.