1199 человек вакцинировались от коронавируса за сутки в Петербурге

В Петербурге за прошедшие сутки, 8 января, пункты вакцинации от коронавируса посетили первый раз 1199 человек. Согласно опубликованным на сайте администрации города данным, пришли за вторым компонентом и завершили цикл вакцинации от коронавируса 3112 петербуржцев.

Первый компонент вакцины к настоящему моменту получили 2 277 038 петербуржцев. Завершил цикл вакцинации 2 732 661 человек.

В Петербурге работают 190 пунктов вакцинации. Запас вакцины от коронавирусной инфекции в городе составляет 912 487 доз.

За сутки в Петербурге сделали 17 018 ПЦР-тестов на коронавирус. Забор материала осуществляется в 143 пунктах, а диагностику в Петербурге проводит 61 лаборатория.