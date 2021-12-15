386 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в петербургские стационары госпитализировали 363 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Такие данные опубликовал оперативный штаб 15 декабря.

Всего в стационарах Петербурга с диагнозом коронавирус остаются 5 864 человека. 575 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимациях. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 333 человека.

Прием пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге ведут 17 стационаров, в которых развернуто 7449 коек. К настоящему моменту свободны 33,27% из них. Амбулаторно от коронавируса лечатся 26 527 петербуржцев. 3393 человека остаются на карантине как контактные по коронавирусу.