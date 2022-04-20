В Петербурге за сутки в два раза выросла ковидная госпитализация

В России немного выросло число выявленных за сутки случаев коронавируса. Оно превысило 9 тысяч. В Петербурге же зафиксировано снижение, однако резко повысилось количество госпитализированных. Об этом следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки в Петербурге ковид нашли у 611 горожан, а накануне у 624. Также снизилась и летальная статистика. За сутки зафиксировано 12 смертей против 14 в предыдущий день. А вот госпитализация подскочила в два раза: за сутки в больницы отправили 195 человек против 70 накануне. Выздоровели 615 человек.

Всего по России выявлен 9 195 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 223 смерти, а госпитализированных стало немного меньше.