В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти 350 человек

За прошедшие сутки, 4 мая, в Петербурге в официальную статистику заболевших коронавирусом вошли 349 новых случаевю Такие данные опубликовал оперативный штаб.

За сутки заболеваемость незначительно выросла. Днем ранее сообщалось о 328 новых случаях. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 1 521 185 петербуржцев.

В больницы Петербурга за сутки привезли 144 пациента с коронавирусом. Днем ранее были госпитализированы 96 человек. Выписаны по выздоровлению 488 горожан. От коронавируса и его последствий за сутки в Петербурге умерли 15 человек. За время пандемии болезнь стала причиной смерти 33 552 петербуржцев.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что иммунолог назвал текущую ситуацию с коронавирусом в России скрытой волной заболеаемости.