Полиция ищет поджигателей дома в СНТ в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области вместе с дачным участком сгорел частный дом петербургского бизнесмена. Есть версия, что причиной пожара стал поджог.

Как передает Патрульный Петербурга, в субботу, 18 февраля в полицию обратился председателя одного из СНТ с сообщением о том, что на территории поселка ночью сгорел дом.

Правоохранители установили, что в ночь на 19 февраля при неустановленных обстоятельствах произошел пожар в частном доме, принадлежавшему 52-летнему петербуржцу. В результате происшествия огонь уничтожил постройку полностью. Пострадавших не было.

Позже в полицию обратился 40-летний учредитель петербургской компании, занимающейся дезинсекцией. По словам мужчины, его дачный участок с домом подожгли неизвестные.

Сумма ущерба устанавливается. Обстоятельства выясняет полиция, проводится проверка.