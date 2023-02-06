В Ленобласти на месте пожара спасатели нашли два трупа

В Выборгском районе Ленинградской области произошел пожар, после ликвидации которого на месте происшествия были обнаружены трупы двух людей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 5 февраля, в 05:08 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в городе Светогорске после пожара дома обнаружили два трупа.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что тела принадлежат мужчине и женщине, 1958 и 1960 годов рождения, и не имеют внешних признаков насильственной смерти.

Трупы были направлены в морг для установления причин смерти. Проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга произошел пожар на улице Ромашковая. В результате происшествия погибла одна женщина. Пожар тушили около часа.