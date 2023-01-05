В Ленобласти на месте пожара нашли три скелета

В Лодейнопольском районе Ленобласти на месте пожара были обнаружены три скелета — двух мужчин и женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как передает Neva.Today, в среду, 4 января, в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Шамокша после пожара были обнаружены скелетированные останки нескольких человек.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что скелеты погибших в пожаре предположительно принадлежат двум мужчинам, 51 и 54 лет, а также неизвестной женщине.Кости погибших были направлены в морг для установления причин смерти.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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