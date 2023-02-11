В Ленобласти обнаружили обглоданный животными труп женщины

Во Всеволожском районе Ленинградской области, местный житель во время прогулки стал свидетелем жуткой картины — собаки грызли человеческие останки. Проводится проверка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 10 февраля, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что недалеко от железнодорожной станции Лемболово, возле лесополосы найдено тело.

Выехавшие на место происшествия правоохранители установили, что в 300 метрах от железнодорожной станции, в лесу, было обнаружено объеденное животными тело 55-летней женщины.

Гражданин, что наткнулся на труп пояснил сотрудникам полиции, что заметил во время прогулки, как две собаки что-то грызли. Подойдя ближе, он увидел заметенное снегом тело и вызвал полицию.

Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петродворцовом районе Петербурга у Красного пруда нашли обгоревший труп женщины.