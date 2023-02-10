На пешеходной дорожке у Красного пруда нашли мертвую обгоревшую женщину

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга разбираются в смерти гражданки, найденной на пешеходной дорожке у Красного пруда.

Как стало известно Санкт-Петербург. ру, обгоревший труп женщины нашли утром девятого февраля в Новом Петергофе, рядом с Красным прудом.

Личность погибшей специалисты сразу установить не смогли, однако на вид ей около 50 лет, женщина ростом 170 см, среднего телосложения.

С места преступления были гипсовый слепок со следом обуви, а также две коробки со спичками и пустая емкость из-под жидкости.

Труп направили в морг для выяснения точной причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что житель дома на Бухаресткой улице выбросил из квартиры обожженный труп неизвестной. Мужчину задержали.