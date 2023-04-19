В Ленобласти в будке на берегу реки нашли труп мужчины

В Киришском районе Ленинградской области на пристани реки в кирпичной будке обнаружили труп мужчины с раной в области груди. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 18 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что на пристани река Черная в кирпичной будке найден труп. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело с раной в области груди.

Погибший мужчина на вид 30-40 лет. Без особых примет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Всеволожском районе Ленобласти прохожие во время прогулки в пруду заметили тело человека недалеко от берега. Погибший был одет в камуфляжный костюм. Труп направлен в морг для установления причины смерти.