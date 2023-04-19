В Ленобласти в пруду нашли труп мужчины в камуфляжном костюме

Во Всеволожском районе Ленобласти прохожие во время прогулки в пруду заметили тело человека недалеко от берега. Погибший был одет в камуфляжный костюм. Труп направлен в морг.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник. 18 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в водоему в городе Сертолово напротив дома труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов в пруду обнаружили тело с гнилостными изменениями. Погибшему на вид 40-45 лет. Был одет в камуфляжный костюм и черные кроссовки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе, недалеко от спасательной станции, в воде нашли труп неизвестного. По мнению специалистов, на момент обнаружения гражданин был мертв уже неделю.