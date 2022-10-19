В Ленобласти работница отделения связи украла казенные деньги для погашения займа

В Тихвинском районе Ленинградской области работница отделения связи инсценировала кражу денег с рабочего места, дабы закрыть долг. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, во вторник, 18 октября, в полицию обратилась 34-летняя начальника отделения связи. Она сообщила о том, что неизвестные преступники сорвали замки на входной двери и проникли в помещение отделения, где из украли сейфа 42 тысячи рублей.

В тот же день сотрудники правопорядка раскрыли преступление и задержали подозреваемую, которой оказалась сама заявительница. Выяснилось, что она инсценировала кражу денег, чтобы потратить их на погашение долга по микрозайму.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в аэропорту Пулково был задержан гражданин, укравший из магазина две пары дорогих очков.