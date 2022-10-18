В Пулково задержали гражданина, укравшего дорогие очки почти на 30 тысяч

В петербургском аэропорту сотрудники правопорядка задержали мужчину, который решил покинуть Северную столицу с сувенирами на память, за которые не стал платить.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть транспортной полиции обратился управляющий одного из магазинов аэропорта “Пулково” с просьбой помочь найти лицо, похитившее с ветрины дорогостоящие очки.

В результате оперативно-розыскных мер удалось обнаружить злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Севастополя, который осуществлял вылет рейсом “Санкт-Петербург - Севастополь”.

Сотрудники транспортной полиции установили, что мужчина совершил кражу двух моделей солнцезащитных очков различных марок, а также при краже повредил еще одну пару очков, тем самым нанеся ущерб на сумму 29 тысяч рублей. Свою вину злодей признал. Был снят с рейса.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе Петербурга в продуктовом магазине был задержан мужчина, пытавшийся пронести мимо кассового узла 41 упаковку шоколадных конфет.