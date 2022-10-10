В Петербурге на Партизана Германа задержали конфетного вора

В Красносельском районе Петербурга был задержан гражданин, совершивший кражу приличного количества упаковок шоколадных конфет.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Северной столицы, в воскресенье, 9 октября, в 22:07 сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району был задержан мигрант, который совершил кражу товара на общую сумму девять тысяч рублей в супермаркете на улице Партизана Германа. Мужчина пытался пронести через кассовый узел 41 упаковку шоколадных конфет.

Росгвардейцы прибыли на место происшествие незамедлительно после того, как персонал магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, похищенное изъято.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали мигранта, устроившего драку у продуктововго магазина.