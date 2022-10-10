  • 11 Октябрь 2022
USD 11.10.2022 62.3126 +1.0651
USD ММВБ  
EUR 11.10.2022 60.8019 +0.8263
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге на Партизана Германа задержали конфетного вора

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Красносельском районе Петербурга был задержан гражданин, совершивший кражу приличного количества упаковок шоколадных конфет.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Северной столицы, в воскресенье, 9 октября, в 22:07 сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району был задержан мигрант, который совершил кражу товара на общую сумму девять тысяч рублей в супермаркете на улице Партизана Германа. Мужчина пытался пронести через кассовый узел 41 упаковку шоколадных конфет.

Росгвардейцы прибыли на место происшествие незамедлительно после того, как персонал магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, похищенное изъято.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали мигранта, устроившего драку у продуктововго магазина.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram