В Петербурге задержан мигрант за потасовку у продуктового магазина

В Петербурге сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину, который участвовал в драке у продуктового магазина. Его оппонент от полученных травм попал в реанимацию.

Как сообщает AllNW, в воскресенье, 25 сентября, ночью в полицию поступило сообщение о том, что у продуктового магазина произошла драка. Инцидент случился у дома 10 корп 1 по улице Пулковской.

Утром в полицию поступила информация из больницы, что с этого адреса был госпитализирован мужчина, которому на вид 30 лет. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и несколько ушибов. Он находился в тяжелом состоянии, поэтому его направили в отделение шоковой реанимации.

Вечером 25 сентября полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его у дома по Московскому шоссе. Им оказался 22-летний мигрант.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).