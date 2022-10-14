В Петербурге суд отправил мужчину в колонию на 3,5 года за украденные из церкви украшения

В Петербурге мужчина получил срок за то, что похитил из церкви пожертвования.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Московский районный суд огласил приговор в отношении гражданина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в иное хранилище, в особо крупном размере).

Согласно материалам суда, в феврале мужчина под надуманным предлогом участия в церковной службе проник в Православный приход домового храма в честь иконы Божьей матери «Неупиваемая чаша». Находясь в помещении храма, подсудимый дождался его закрытия, а затем похитил украшения и иные ценности, принадлежавшие приходу, на сумму более 1,4 млн рублей.

Мужчина признал свою вину. В ходе предварительного следствия ценности возращены в церковь. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев в исправительной колонии особого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Кировский районный суд дал два года условного срока гражданину, залившего перцовкой сотрудника полиции.