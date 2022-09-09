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Суд вынес приговор петербуржцу, облившему перцовкой полицейского

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© Фото: pxhere

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В Петербурге мужчине, напавшего на полицейского, вынесли приговор.

Как пишет Mash city, Кировский районный суд огласил приговор в отношении петербуржца, напавшего на сотрудника правопорядка в момент, когда тот пресекал правонарушение. Гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Согласно материалам суда, ночью 15 мая текущего года, обвиняемый находился у дома 30 по проспекту Маршала Жукова в нетрезвом состоянии. К нему подошел правоохранитель, который попытался пресечь пьяного за административное правонарушение за распитие спиртного в запрещенном месте.

В ответ на это, агрессор набросился на полицейского, схватил его за обмундирование и попытался сбить с ног. Затем он нанес пару ударов в сторону лица правоохранителя, от которых тот увернулся. В конечном счете, подсудимый распылил в лицо сотрудника правопорядка перцовый баллончик.

Свою вину дебошир признал и полностью раскаялся. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

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