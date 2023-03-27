За избиение пенсионера и хулиганскую стрельбу по окнам петербуржцы отправятся в колонию

В Петербурге суд отправил в колонию двух мужчин, которые напали на пенсионера, а затем устроили пальбу по детской площадке и окнам жилого дома.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, суд установил, что соучастники в июне 2022 года, находясь в парадной дома на Беломорской улице, напали на пенсионера. Избив потерпевшего, они проникли в его квартиру с целью хищения охотничьего ружья и боеприпасов.

Завладев оружием, злоумышленники принялись стрелять в сторону близлежащего дома, пешеходной зоны и детской площадки. В результате стрельбы был поврежден стеклопакет в одной из квартир.

Мужчин признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и пунктами «а», «г» части 3 статьи 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Обоих приговорили к заключению в колонии строгого режима. Одного на 7 лет, а второго — на 8 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге суд отправил в колонию мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения зарезал ножом супругов, а после обчистил из жилье, украв текинку.