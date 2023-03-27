Суд отправил петербуржца в колонию за жестокое убийство супругов

В Петербурге суд отправил в колонию мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения зарезал ножом супругов, а после обчистил из жилье, украв текинку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, суд установил, что злоумышленник в августе 2021 года, находясь в квартире потерпевших на Рябовскому шоссе, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта набросился с ножом на супружескую пару.

Потерпевшие погибли на месте. После убийства, подсудимый решил присвоить себе технику своих жертв и украл их имущество в общей сумме на 125 тысяч рублей.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями за убийство и кражу. Прокуратура поддержала обвинение и суд вынес злодею приговор в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на 14,5 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что рецидивисты задушили мужчину в "коммуналке" на Петроградской стороне на глазах у его жены.