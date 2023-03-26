В коммуналке на Большой Пушкарской петербуржца задушили на глазах у жены

В Петроградском районе жительница коммунальной квартиры стала свидетельницей жестокого убийства своего мужа. В настоящее время за совершение преступления разыскивают второго злоумышленника. В тоже время одного из преступников удалось задержать сразу же.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 25 марта в полицию обратилась 25-летняя петербурженка, которая пояснила, что в пятикомнатной коммунальной квартире дома 52 убили ее супруга. Оказалось, что 42-летнего пострадавшего задушили веревкой двое судимых граждан.

С места происшествия в участок забрали саму заявительницу и 43-летнего мужчину, который ранее был осужден за наркотики и был приговорен к лишение свободы. Второй злоумышленник 42 лет успел скрыться до прибытия специалистов, его объявили в розыск после составления ориентировки. Известно, что последний гражданин также был судим за наркотики и кражу.

В настоящий момент труп направлен в морг для установки причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербуге задержан мужчина, который подозревается в преступлении, совершенном 20 лет назад. По версии следствия, тогда злоумышленник по пьяни избил коллегу, которого в итоге так и не удалось спасти.