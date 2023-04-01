В Петербурге с начала осени 13 уклонистов получили наказание от суда за побеги из воинских частей

С сентября прошлого года более десятка петербуржцев, покинувших воинские части, решением суда отправили отбывать наказание. Некоторым удалось отделаться условным сроком.

В общей сложности с начала осени 2022 года приговоры получили 13 граждан, которые самовольно покинули воинские части в период частичной мобилизации. Решение вынесли Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд и 224-й гарнизонный военный суд.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, шесть из 10 граждан, осужденных Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом, были приговорены к колонии общего режима на сроки от пяти до пяти с половиной лет. Один петербуржец получил полтора года, а еще два - по году лишения свободы.

Известно, что двое вину не признали, подчеркнув, что не могут находиться в зоне СВО по состоянию здоровья. Один приговор все же получилось обжаловать.

Решением 224-й гарнизонного военного суда были наказаны три человека. Один из них получил пять лет колонии за то, что покинул воинскую часть еще в октябре. Свою вину петербуржец признал. Еще один мужчина, оставивший часть, но вернувшийся через четыре дня, был осужден на два года условно с испытательным сроком на один год. Также пять лет и один месяц условно получил граждан, предоставивший поддельный лист нетрудоспособности.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что два петербургских военкомата получили предостережение от прокуратуры за раздачу повесток у домов горожан.