В Ленобласти неизвестные ограбили автотранспортное предприятие на 5 млн рублей

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные злоумышленники проникли в офис автотранспортного предприятия и вынесли сейф. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщает AllNW, в воскресенье, 23 октября, в полицию поступило заявление от охранника организации. По словам заявителя, неизвестные пробрались в здание путем отжатия двери запасного выхода.

Отмечается, что общая сумма ущерба от украденного сейфа составила 5 миллионов рублей. Сам сейф сотрудники правопорядка обнаружили на улице.

Из предприятия были изъяты видеоматериалы с камер видеонаблюдения. На голове у преступников были балаклавы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).