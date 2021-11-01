Пять петербургских автомобилистов попали в ДТП на КАД

Об этом 1 ноября сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Так же информацию подтвердили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Петербурге на внутреннем кольце КАД столкнулись сразу пять автомобилей. Никто не пострадал.

Авария произошла около 9:45 на 70-м километре внутреннего кольца. Произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей.

«Дтп на внутренней стороне КАД перед съездом на Предпортовую /Дачный / зсд, почти сразу после поста ГИБДД», — пишут в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».