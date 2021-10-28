На КАД произошла массовая авария с погибшим

Об этом в ночь на 28 октября рассказали очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В Петербурге в ночь с 27 на 28 октября на КАД произошла авария с участием не менее четырех машин, есть как минимум один погибший.

В районе развязки КАД с Красносельским шоссе в результате ДТП скончался человек, стоящий на проезжей части. Погибший был одет в спецодежду.

«Очень страшная авария на КАДе со смертельным исходом. Более четырех машин у развязки с Красносельским шоссе. По свидетельствам, погибший находился в спецодежде», — пишет автор поста в паблике.