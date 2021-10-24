Петербуржец погиб ночью в аварии с шестью автомобилями на КАД

Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Петербурге в аварии с участием шести автомобилей погиб человек, трое пострадали. На 17-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись два грузовых и четыре легковых автомобиля.

«Около 02:20 по московскому времени 24 октября на 17-м километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей. В результате чего погиб один человек и трое пострадали», – сообщает пресс-служба.

На участке дороги проводились работы: подрядная организация расчищала проезжую часть. В 13:45 движение по КАД полностью восстановили.