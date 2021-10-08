Пострадавшая в ДТП в Павловске скончалась в больнице

Авария на Садовой улице в Павловске стала смертельной. Правоохранительные органы сообщают о гибели 24-летней пассажирке KIA. 7 октября Porsche и KIA столкнулись, в результате чего обе машины разбились.

В ДТП двое серьезно пострадали. Несмотря на госпитализацию, девушку не удалось спасти. Водитель Porsche, 33-летний петербуржец, сейчас лежит в больнице с травмами средней степени тяжести.

Виновница аварии, водитель KIA, за 2021 год была шесть раз привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД по ст. 12.9, ч. 2, КоАП РФ (превышение скорости).