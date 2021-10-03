На Просвещения в ДТП погиб велосипедист, двое несовершеннолетних пострадали

Об этом в ночь на 3 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На проспекте Просвещения поздно вечером 2 сентября в результате аварии погиб велосипедист, пострадала 17-летняя девушка и 14-летний подросток. Оба выживших получили травмы средней степени тяжести, они госпитализированы.

В Петербурге «автомобиль «Ауди» совершил столкновение с автомобилем «Субару» под управлением мужчины 22 лет», — сообщает ведомство. «Субару» влетел в 41-летнего велосипедиста, который ждал зеленый свет на светофоре. Мужчина скончался на месте от полученных травм.