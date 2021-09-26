Петербургский суд арестовал обвиняемых в организации покушения за 600 тысяч

Об этом 26 сентября сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фрунзенский районный суд арестовал обвиняемых в организации покушения на убийство владельца гаража. Антон Шадрин, Сергей Панасюг и Евгений Иванов будут под стражей до 23 сентября.

По версии следствия, председатель гаражного кооператива вел коммерческую деятельность. У него уже два года длился конфликт с одним из владельцев, который регулярно напоминал о своем приоритетном праве выкупа и аренды помещений.

Председатель обратился к 25-летнему рабочему кооператива с просьбой организовать убийство за 600 тысяч. Мужчина отдал 300 тысяч своему 29-летнему квартиросъемщику и сказал ему совершить нападение. В результате, член гаражного кооператива получил 17 ран ножом, но смог спрятаться в пруду и выжить.

Объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали о поведении нападавшего: «Вину он не признает, заявляет о непричастности. Возражал против заключения под стражу, просил домашний арест либо иную меру. Следователь пояснил, что сбор доказательств по делу не закончен, причастность подтверждается в том числе протоколом очной ставки, обвиняемый может оказать воздействие на потерпевшего, свидетелей и других обвиняемых».